Такой штраф начислен в Финляндии, где размер взыскания зависит от дохода нарушителя.

Финский бизнесмен Андерс Виклеф за превышение скорости был оштрафован на 121 000 евро. Об этом сообщает издание Nyan. Кроме того, его водительские права были изъяты на десять дней.

Полицейские "засекли" автомобиль, за рулем которого ехал Викльоф, на скорости 82 км в час, вместо разрешенных 50 км/ч. "Я только начал тормозить, но, полицейские как раз мерили здесь скорость", - рассказывает Викльоф.

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Столь значительная сумма штрафа объясняется тем, что Финляндия рассчитывает размер штрафов за нарушение ПДД, исходя из доходов нарушителя.

"Я очень сожалею о случившемся и надеюсь, что эти деньги, по крайней мере, пойдут на здравоохранение через государственную казну", – сказал он изданию Nyan.

Андерса Виклефа уже не в первый раз ловят на превышении скорости и наказывают большим штрафом. В 2018 году за проезд на запрещенный знак его оштрафовали на 63680 евро, а в 2013 году он получил штраф в размере 95000 евро за превышение скорости. Викльоф – владелец компании Wiklöf Holding, в которую входит более 20 финских предприятий в сфере логистики, строительства, недвижимости, торговли и туризма.