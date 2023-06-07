Такий штраф нараховано у Фінляндії, де розмір стягнення залежить від доходу порушника.

Фінський бізнесмен Андерс Вікльоф за перевищення швидкості був оштрафований на 121 000 євро. Про це повідомляє видання Nyan. Окрім того, його водійські права були вилучені на десять днів.

Поліцейські “засікли” автомобіль, за кермом якої їхав Вікльоф, на швидкості 82 км на годину, замість дозволених 50 км/год. "Я щойно почав гальмувати, але, поліцейські якраз міряли тут швидкість", – розповідає пан Вікльоф.

Також цікаво ЄС пропонує обмежити швидкість на німецьких автобанах

Настільки значна сума штрафу пояснюється тим, що Фінляндія розраховує розмір штрафів за порушення правил дорожнього руху, виходячи з доходів порушника.

"Я дуже шкодую про те, що сталося, і сподіваюся, що ці гроші, принаймні, підуть на охорону здоров'я через державну казну", - сказав він виданню Nyan.

Андерса Вікльофа вже не вперше ловлять на перевищенні швидкості та карають великим штрафом. У 2018 році за проїзд на заборонний знак його оштрафували на 63 680 євро, а у 2013 році він отримав штраф у розмірі 95 000 євро за перевищення швидкості. Вікльоф – власник компанії Wiklöf Holding, до якої входить більш ніж 20 фінських підприємств у сфері логістики, будівництва, нерухомості, торгівлі та туризму.