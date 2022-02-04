Паника вокруг коронавируса и недостаток чипов привели к спаду в автомобильной промышленности, но Китай сумел воспользоваться этим и за год удвоил экспорт автомобилей.

Китай увеличил экспорт автомобилей в 2021 году вдвое – до 2,02 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Таким образом, показатель впервые перешагнул отметку в 2 млн машин, сообщает агентство "Синьхуа".

Читайте также Китай улучшил инвестиционные условия для автопроизводителей

В том числе экспорт легковых автомобилей повысился в 2,1 раза – до 1,61 млн, коммерческих – на 70,7%, до 402 тыс. В декабре экспорт всех автомобилей составил 223 тыс., что на 54% превысило показатель того же месяца 2020 года.