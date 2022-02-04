Паніка навколо коронавірусу та нестача чіпів призвели до спаду в автомобільній промисловості більшості країн, але Китай зумів скористатись цим та за рік подвоїв експорт автомобілів.

Китай збільшив експорт автомобілів у 2021 році вдвічі – до 2,02 млн, свідчать дані Китайської асоціації автовиробників (CAAM). Таким чином, показник вперше переступив позначку 2 млн машин, повідомляє агентство "Сіньхуа".

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У тому числі експорт легкових автомобілів підвищився в 2,1 рази - до 1,61 млн, комерційних - на 70,7%, до 402 тис. і досягли 310 тис. У грудні експорт усіх автомобілів становив 223 тис., що на 54% перевищило показник того ж місяця 2020 року.