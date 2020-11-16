Украина остается среди лидеров по скорости роста количества электромобилей. Только за последние пять лет было приобретено почти 25 тысяч электрокаров.

Больше таких машин и в регионах. К примеру, в Черкасской области на конец прошлого года было зарегистрировано 337 электромобилей. Как рассказали в сервисном центре МВД в Черкасской области, в течение нынешнего года на территорию региона уже ввезены 102 такие автомобили. Пять из них получили новые номера зеленым шрифтом.

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Всего же таких номеров в Украине выдано более пятисот. Благодаря этим номерным знакам в Европе в электрокаров есть ряд преференций, в частности – въезд туда, где запрещено автомобилям с бензиновыми двигателями, бесплатные парковочные места и тому подобное.

Стабильно среди присутствующих брендов первенство держит Nissan, который охватывает 39% рынка. Значительно усилила свое присутствие Tesla, которая занимает 30% рынка и почти удвоила свои показатели в прошлом году.

Сдерживают активнее распространение электрокаров их небольшой ресурс батареи, высокие цены и малая мощность аккумуляторов, которых без подзарядки пока хватает на сравнительно небольшие расстояния. Кроме того, в электрокарах холодно зимой и при минусовых температурах очень быстро садится батарея.

Болезненной проблемой являются аккумуляторы, срок службы которых составляет 5-8 лет. Замена или ремонт старой батареи по стоимости может сравниться с ценой самого электромобиля.