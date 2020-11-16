Україна залишається серед лідерів за швидкістю зростання кількості електромобілів. Тільки за останні п’ять років було придбано майже 25 тисяч електрокарів.

Більшає таких машин і в регіонах. Приміром, на Черкащині на кінець минулого року було зареєстровано 337 електромобілів. Як розповіли в сервісному центрі МВС у Черкаській області, протягом нинішнього року на територію регіону вже ввезено 102 такі автомобілі. П’ять з них одержали нові номери з зеленим шрифтом.

Читайте також: Продажі електромобілів в Україні знизились на 15%

Усього ж таких номерів в Україні видано більше п’ятисот. Завдяки цим номерним знакам у Європі в електромобілів є низка преференцій, зокрема — в’їзд туди, де заборонено автівкам з бензиновими двигунами, безкоштовні паркувальні місця тощо.

Стабільно серед присутніх брендів першість тримає Nissan, який охоплює 39% ринку. Значно посилила свою присутність Tesla, займаючи 30% ринку та майже подвоїла свої показники торік.

Стримують активе поширення електрокарів їх невеликий ресурс батареї, високі ціни та мала потужність акумуляторів, яких без підзарядки поки що вистачає на порівняно невеликі відстані. Окрім того, при мінусових температурах дуже швидко сідає батарея.

Найболючішою проблемою є акумулятори, строк служби яких становить 5-8 років. Заміна або ремонт старої батареї по вартості може зрівнятись з ціною самого електромобіля.