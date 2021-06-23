Кроссовер Lamborghini Urus доступен только избранным, ведь новый стоит не менее 300 тыс. долларов. Тем не менее есть гораздо более доступная альтернатива из Америки.

В США на аукцион Copart выставили Lamborghini Urus после серьезного ДТП. Пока самая высокая ставка за этот лот – всего 850 долларов, но она может значительно вырасти.

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Судя по фото, кроссовер получил очень серьезные повреждения и не может передвигаться самостоятельно. Автомобиль получил повреждения со всех сторон, но особенно пострадала передняя часть. В салоне выстрелили фронтальные и боковые подушки безопасности. Кроме того, в объявлении указано, что автомобиль также подвергся химическому или бактериологическому загрязнению.

Впрочем, украинских покупателей это обычно не испугает, ведь битки из США у нас пользуются повышенным спросом. Тем более, это самый быстрый кроссовер в мире – его 650-сильный V8 твин-турбо позволяет стартовать до 100 км / ч за 3,6 с и развивать 305 км / ч.