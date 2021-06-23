Кросовер Lamborghini Urus доступний лише обраним, адже новим коштує щонайменше 300 тис. доларів. Проте, є набагато більш доступна альтернатива з Америки.

У США на аукціон Copart виставили Lamborghini Urus після серйозного ДТП. Поки найвища ставка за цей лот - всього 850 доларів, але вона може значно зрости.

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Судячи з фото, кросовер отримав дуже серйозні пошкодження і не може пересуватися самостійно. Автомобіль отримав пошкодження з усіх боків, але особливо постраждала передня частина. У салоні вистрілили фронтальні і бічні подушки безпеки. Крім того, в оголошенні вказано, що автомобіль також зазнав хімічного або бактеріологічному забруднення.

Втім, українських покупців це зазвичай не злякає, адже битки з США у нас користуються підвищеним попитом. Тим більше, це найшвидший кросовер у світі - його 650-сильний V8 твін-турбо дозволяє стартувати до 100 км / год за 3,6 с і розвивати 305 км / год.