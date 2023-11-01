Удивительный Porsche 935, являющийся одним из одним из 77 изготовленных и проехавший всего 146 километров, выставлен на аукцион Bring a Trailer со стартовой ценой 1 300 000 долларов США.

В презентации лота указано, что редкий Porsche 935 по документам – 49-й экземпляр из 77 единиц, выпущенных Porsche. Он оставался в собственности своего первоначального владельца до августа 2022 года, а затем выкупил тот же дилерский центр, что и продавал.

935 построен на основе ходовой Porsche 911 GT2 RS и имеет дизайн от победителя Ле-Мана 935/78. Его современная интерпретация остается удивительной и одновременно потрясающей и эксклюзивной. Бросается в глаза его классическая гоночная ливрея, заимствованная у автомобиля Interscope Racing, одержавшего победу на 24 часах Дайтоны 1979 года.

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В кузове преобладают черные цвета, но есть элементы с красной, оранжевой и розовой краской. Автомобиль имеет номер 70 с графикой черного цвета, круги на дверце с каждой стороны и кованые легкосплавные диски в черном матовом цвете.

Здесь стоит 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель типа MA173 с водяным охлаждением, обладающий системой регулирования фаз газораспределения VarioCam Plus. Имеются также двойные турбокомпрессоры и промежуточные охладители воздух-воздух, последний из которых дополнительно охлаждается посредством наружного распыления дистиллированной воды. Мощность составляла 700 лошадиных сил при 7 тыс. об/мин. Замена масла была произведена в 2022 году.

Автомобиль не имеет названия, поскольку предназначен только для использования на скачках. На аукционе продается по накладной. Фото: Bring a Trailer

Bring a Trailer указывает, что автомобиль проехал всего 90 миль (146 км) и таким образом имеет минимальные признаки использования. Интерьер выглядит особенно чистоплотным благодаря гоночному сидению Recaro с корпусом из углеродного волокна, шеститочечным ремням безопасности Schroth. Пассажирское кресло отсутствует. Привлекает каркас безопасности, черная алькантара на приборной панели и титановый рычаг переключения передач с ручкой из ламинированного дерева. Продавец отмечает, что автомобиль ездил всего на два события и на фотосессию.

На первичном заводском счете-фактуре 935 указана общая стоимость 1 048 080 долларов США. На момент написания статьи стоимость лота уже превысила 1,3 миллиона долларов США и, очевидно, будет расти и дальше.