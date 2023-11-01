Дивовижний Porsche 935, що є одним з одним із 77 виготовлених та проїхав лише 146 кілометрів, виставлений на аукціон Bring a Trailer зі стартовою ціною 1 300 000 доларів США.

У презентації лота вказано, що рідкісний Porsche 935 за документами – 49-й екземпляр із 77 одиниць, випущених Porsche. Він залишався у власності свого початкового власника до серпня 2022 року, а потім його викупив той же дилерський центр, що і продавав.

935-й побудований на основі ходової Porsche 911 GT2 RS і має дизайн від переможця Ле-Мана 935/78. Його сучасна інтерпретація залишається надзвичайно дивовижною і водночас приголомшливою та ексклюзивною. Кидається у вічі перш за все класична гоночна ліврея, запозичена в автомобіля Interscope Racing, який здобув перемогу на 24 годинах Дайтони 1979 року.

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У кузові переважають чорні кольори, але є елементи з червоною, помаранчевою і рожевою фарбами. Автомобіль має номер 70 з графікою чорного кольору, кола на дверцятах з кожного боку та ковані легкосплавні диски у матовому чорному кольорі.

Тут стоїть 3,8-літровий шестициліндровий двигун типу MA173 із водяним охолодженням, що має систему регулювання фаз газорозподілу VarioCam Plus. Є також подвійні турбокомпресори та проміжні охолоджувачі повітря-повітря, останній з яких додатково охолоджується за допомогою зовнішнього розпилення дистильованої води. Потужність становила 700 кінських сил при 7 тис. об/хв. Заміна масла була проведена у 2022 році.

Автомобіль не має назви, оскільки призначений лише для використання на перегонах. На аукціоні продається за накладною. Фото: Bring a Trailer

Bring a Trailer вказує, що автомобіль проїхав лише 90 миль (146 км) і, таким чином, має мінімальні ознаки використання. Інтер’єр виглядає особливо охайним завдяки перегоновому сидінню Recaro з корпусом із вуглецевого волокна, шеститочковим ременям безпеки Schroth. Пасажирське крісло відсутнє. Приваблює каркас безпеки, чорна алькантара на панелі приладів і титановий важіль перемикання передач з ручкою із ламінованого дерева. Продавець зазначає, що автомобіль їздив лише на дві події та на фотосесію.

На первинному заводському рахунку-фактурі 935-го вказана загальна вартість 1 048 080 доларів США. На момент написання статті вартість лота вже перевищили 1,3 мільйона доларів США і, вочевидь, зростатиме й далі.