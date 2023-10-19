Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей давно стала очень выгодным бизнесом, не решающим проблему парковки в столице.

Управление (инспекция) по парковке Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) сообщило о количестве принудительно эвакуированных автомобилей.

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В сентябре 2023 года инспекторами по парковке Департамента временно задержаны с доставкой на специальную стоянку или площадку 7525 транспортных средств.

Такая информация была опубликована на странице Автомобильный Киев в сети Фейсбук. В комментариях к публикации пользователи подсчитали поступления. «В бюджет города ушло всего 752 500 грн. А почти 22 ляма – по карманам», - написал пользователь под ником Влад Киевский.