Евакуація неправильно припаркованих автомобілів давно стала дуже вигідним бізнесом, який не вирішує проблему паркування у столиці.

Управління (інспекція) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомила про кількість примусово евакуйованих автомобілів.

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У вересні 2023 року інспекторами з паркування Департаменту тимчасово затримано з доставкою на спеціальну стоянку чи майданчик 7525 транспортних засобів.

Така інформація була опублікована на сторінці Автомобільний Київ у мережі Фейсбук. В коментарях до публікації користувачі підрахували надходження. «В бюджет міста пішло лише 752 500грн. А майже 22 ляма - по кишенях», - написав користувач під ніком Влад Киевский.