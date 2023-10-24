Постулат привлекательности уникальных автомобилей Mercedes-Benz с дверью в версии Gullwing, то есть "крыло чайки", продолжает вызывать положительные эмоции у поклонников авто ограниченных тиражей и эксклюзивных моделей.

В начале 1980-х немецкий тюнинговый дом Styling-Garage представил свой 500SGS Gullwing на базе C126, а в конце десятилетия Хартмут Бошерт пытался повторить этот трюк с недавно выпущенным C124.

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Впоследствии Бошерт в теме "крыло чайки" B300 взял за основу 300 CE, который был модифицирован, чтобы принять переднюю часть SL-поколения R129. Были внесены значительные изменения в конструкцию автомобиля: С-стойка вынесена примерно на 25 сантиметров вперед, а пороги усилены.

Недавно обновленный краской и обивкой B300 Boschert с "крылом чайки" уже выставлен на аукцион RM Sotheby's и в ноябре за него планируют взять 250 000-300 000 евро. Фото: RM Sotheby's

Таким образом, дверь типа "крыло чайки" получила ширину 1,66 метра, что дало удобный доступ к задним сиденьям. Передние кресла также взяты из R129 SL. Двигатель оснастили двойным турбокомпрессором, в результате чего мощность составила 283 лошадиные силы.

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Автомобиль показали на Франкфуртском международном автосалоне 1989 года. Там одобрительных отзывов получено многое, но ожидаемых заказов не произошло. Хотя компания Boschert планировала выпустить 300 экземпляров, их сделали всего несколько, и предложенный экземпляр является единственным B300 с дверью типа "крыло чайки".

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Автомобиль начал свою жизнь как Mercedes-Benz 300 CE, исполненный в цвете Astral Silver поверх черного салона, а в 1990 году изысканно обновлен в Bornite поверх двухцветного фиолетового кожаного салона. С 2005 года автомобиль находился у нового владельца. Нынешний Boschert сопровождается новыми деталями и аксессуарами.

Единственный Boschert B300, оснащенный дверью "крыло чайки" в ноябре сменит владельца. Фото: RM Sotheby's

В 2023 году ремонт автомобиля стоимостью 16 216 евро произведен в CarSystems и еще 4 771 евро пошло на покраску, обивку и отделку салона в Auto Leder Toczek.

Сегодня это действительно уникальный автомобиль Boschert B300 «крыло чайки» и, пожалуй, одно из лучших тюнинговых решений автомобилей Mercedes-Benz той эпохи. А еще – это единственный Boschert B300, оснащенный дверью "крыло чайки".

И вот обновленный краской и обивкой он будет выставлен на аукцион RM Sotheby's в ноябре этого года. За него просят 250 000 – 300 000 евро.