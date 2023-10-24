Постулат привабливості унікальних автомобілів Mercedes-Benz з дверима у версії Gullwing, тобто "крило чайки", продовжує викликати позитивні емоції у шанувальників авто обмежених тиражів та ексклюзивних моделей.

На початку 1980-х німецький тюнінговий будинок Styling-Garage представив свій 500SGS Gullwing на базі C126, а наприкінці десятиліття Хартмут Бошерт намагався повторити цей трюк із нещодавно випущеним C124.

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Згодом Бошерт в темі "крило чайки" B300 взяв за основу 300 CE, який був модифікований, щоб прийняти передню частину від SL-покоління R129. Внесено значні зміни в конструкцію автомобіля: С-стійку винесено приблизно на 25 сантиметрів вперед, а пороги посилено.

Нещодавно оновлений фарбою та оббивкою B300 Boschert з "крилом чайки" вже виставлений на аукціон RM Sotheby’s і у листопаді за нього планують взяти 250 000-300 000 євро. Фото: RM Sotheby’s

Таким чином, двері типу "крило чайки" отримали ширину 1,66 метра, що дало зручний доступ до задніх сидінь. Передні крісла запозичені з R129 SL. Двигун оснащено подвійним турбокомпресором, в результаті чого потужність сягнула 283 кінських сил.

Свічки розжарення Bosch забезпечують швидкий і надійний запуск двигуна навіть при -30°C. При цьому оптимальна температура згоряння для плавного старту досягається швидко. Рекламна інформація

Автомобіль показали на Франкфуртському міжнародному автосалоні 1989 року. Там схвальних відгуків отримано багато, але очікуваних замовлень не сталося. Хоча компанія Boschert планувала випустити 300 екземплярів, їх зробили лише кілька, і запропонований екземпляр є єдиним B300 з дверима типу "крило чайки".

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Автомобіль почав своє життя як Mercedes-Benz 300 CE, виконаний у кольорі Astral Silver поверх чорного салону, а в 1990 році був вишукано оновлений у Bornite поверх двоколірного фіолетового шкіряного салону. З 2005 року автомобіль перебував в нового власника. Нинішній Boschert супроводжується деталями та аксесуарами.

Єдиний Boschert B300, що оснащений дверима "крило чайки" у листопаді змінить власника. Фото: RM Sotheby’s

У 2023 році ремонт автомобіля вартістю 16 216 євро здійснено в CarSystems і ще 4 771 євро пішло на пофарбування, оббивку та оздоблення салону в Auto Leder Toczek.

На сьогодні це дійсно унікальний автомобіль Boschert B300 "крило чайки" і, мабуть, одне із найкращих тюнінгових рішень автомобілів Mercedes-Benz тієї епохи. А ще – це єдиний Boschert B300, оснащений дверима «"крило чайки".

І ось оновлений фарбою та оббивкою, він буде виставлений на аукціон RM Sotheby’s у листопаді цього року. За нього просять 250 000 – 300 000 євро.