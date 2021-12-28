Суды начали массово лишать права управления водителей, управляющих "просроченными" автомобилями на иностранной регистрации.

За управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не вывезен за пределы Украины, предусмотрен штраф 8500 грн. Штраф выносится полицейским на месте остановки (ч. 8 ст. 121 КУоАП). На первый раз автомобиль не изымается.

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Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год с возмездным изъятием авто или без такового (ч. 9 ст. 121 КУоАП).

То есть, если работник полиции выявляет факт управления таким транспортным средством впервые, то налагается штраф на месте остановки в размере 8 500 грн. Если же такое нарушение обнаруживается повторно в течение года, то тогда составляется протокол об административном правонарушении, который передается на рассмотрение суда. Суд выносит решение в пределах санкции по ч. 9 ст. 121 КУоАП

До окончания периода льготной растаможки составление сотрудниками полиции материалов по автомобилям с иностранной регистрацией было редким явлением. Такие материалы складывались в основном в Харьковской области и одиночно в других регионах.

Однако, после окончания льготного периода число случаев оформления сотрудниками полиции таких нарушений значительно возросло.

На сегодня суды переполнены протоколами полиции об административных правонарушениях по ч. 9 ст. 121 КУоАП. В большинстве случаев суды назначают уплату штрафа в размере 17 000 грн и лишают права управления сроком на 1 год. Последние решения судов В делах № 953/19390/21, № 645/6690/21, № 644/10543/21, № 642/6666/21, № 953/18961/21, № 643/17199/21, №635/7900/21 и много других.

Если же водитель, лишенный права управления, сядет снова за руль любого транспортного средства, то его ожидает следующий штраф 20 400 грн. (ч. 4 ст. 126 КУоАП). Если же водитель решит сесть за руль повторно в течение года, то ответственность удвоится до 40 800 грн. (ч. 5 ст. 126 КУоАП).