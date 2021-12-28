Суди почали масово позбавляти права керування водіїв, які їздять на "прострочених" автомобілях на іноземній реєстрації.

За керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі України, передбачено штраф 8500 грн. Штраф виноситься поліцейським на місці зупинки (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається.

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Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф складає вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на 1 рік з оплатним вилученням авто чи без такого (ч.9 ст.121 КУпАП).

Тобто, якщо працівник поліції виявляє факт керування таким транспортним засобом вперше, то накладається штраф на місці зупинки у розмірі 8 500 грн. Якщо ж таке порушення виявляється повторно протягом року, то тоді складається протокол про адміністративне правопорушення, який передається на розгляд суду. Суд виносить рішення в межах санкції за ч.9 ст.121 КУпАП

До закінчення періоду пільгового розмитнення складення працівниками поліції матеріалів по автомобілях з іноземною реєстрацією було рідкісним явищем. Такі матеріали складалися в основному у Харківській області та поодиноко в інших регіонах.

Однак, після закінчення пільгового періоду, кількість випадків оформлення працівниками поліції таких порушень значно зросла.

На сьогодні суди переповнені протоколами поліції про адміністративні правопорушення за ч.9 ст.121 КУпАП. У більшості випадків суди призначають сплату штрафу у розмірі 17 000 грн та позбавляють права керування строком на 1 рік. Останні рішення судів У справах № 953/19390/21, № 645/6690/21, № 644/10543/21, № 642/6666/21, № 953/18961/21, № 643/17199/21, №635/7900/21 та багато інших.

Якщо ж водій, позбавлений права керування, сяде знову за кермо будь-якого транспортного засобу, то його очікує наступний штраф 20 400 грн. (ч.4 ст.126 КУпАП). Якщо ж водій вирішить сісти за кермо повторно протягом року, то відповідальність подвоїться до 40 800 грн. (ч.5 ст.126 КУпАП).