За пьяное управление хотят конфисковать машины. Во время войны их могут отбирать на нужды МВД.

Депутаты предлагают конфисковать у пьяных водителей автомобили. Об этом говорится в законопроекте №7382-2, передают Украинские Новости.

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Конфискация будет предусмотрена за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения без возмещения его стоимости.

Во время военного положения авто будет передаваться на нужды подразделений Вооруженных Сил или Министерства внутренних дел или государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

За пьяное вождение во время войны нарушитель должен заплатить штраф в сумме 51 тыс. гривен (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) и ему будет запрещено управлять автомобилем на 10 лет или получит административный арест на 15 суток с конфискацией транспорта и запретом водить на 10 лет.

Среди авторов законопроекта: 3 депутата от "Слуги народа" – Максим Павлюк, Дмитрий Припутень и Марьяна Безуглая, а также депутат от группы "За будущее" Сергей Минько.