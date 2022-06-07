За п'яне керування хочуть конфіскувати машини. Під час війни їх можуть відбирати на потреби МВС.

Депутати пропонують конфіскувати у п'яних водіїв автомобілі. Про це йдеться у законопроекті №7382-2, передають Українські Новини.

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Конфіскацію буде передбачено за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння без відшкодування його вартості.

Під час військового стану авто передаватиметься на потреби підрозділів Збройних Сил або Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За п'яне водіння під час війни порушник має заплатити штраф у сумі 51 тис. гривень (3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), йому буде заборонено керувати автомобілем на 10 років, або отримає адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією транспорту та забороною водити на 10 років.

Серед авторів законопроекту: три депутати від "Слуги народу" – Максим Павлюк, Дмитро Припутень та Мар'яна Безугла, а також депутат від групи "За майбутнє" Сергій Мінько.