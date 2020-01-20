Любители объезжать пробки по встречной полосе не только создают аварийные ситуации, но защищают свои действия агрессивным поведением.

Активисты движения "ОстановиЛося" в очередной раз дежурят на улице Семьи Сосниных в столичном районе Борщаговка. Здесь из-за ремонта путепровода – постоянные пробки. Наиболее хитрые ездят по встречной полосе, чем создают аварийную ситуацию. И когда им делают замечания, начинают прикрываться правилам. В частности, тем, что нет разметки, обгон был безопасным и др. Но против аргументов полиции у них объяснения заканчиваются.

Напомним, что в Киеве массово устанавливают столбики на тротуарах.