Любителі об'їжджати затори по зустрічній смузі не лише створюють аварійні ситуації, але захищають свої дії агресивною поведінкою.

Активісти руху "ЗупиниЛося" вкотре чергують на вулиці Сім'ї Сосніних у столичному районі Борщагівка. Тут через ремонт шляхопроводу – постійні затори. Найбільш хитрі їздять зустрічною смугою, чим створюють аварійну ситуацію. І коли їм роблять зауваження,

починають прикриватися правилами. Зокрема, тим, що немає розмітки, обгін був безпечним тощо. Але проти аргументів поліції у них пояснення закінчуються.

Нагадаємо, що в Києві масово встановлюють стовпчики на тротуарах.