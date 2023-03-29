Водитель пытался обойти электронную WIM-систему, автоматически измеряющую массу автомобиля.

Водитель грузовика марки MAN решил обойти автоматическую весовую систему. Во время проезда WIM 78 возле Кривого Рога водитель прикрыл государственные номерные знаки своего автомобиля и прицепа другими, не принадлежащими этому транспортному средству.

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Махинацию обнаружили работники "Укртрансбезопасности" во время совместной отработки с отделом безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инспекторы Укртрансбезопасности зафиксировали нарушения по ст. 132-1 КУоАП (уклонение от прохождения габаритно-весового контроля), согласно которой предусмотрена ответственность в размере 51 000 грн.

Со своей стороны, полиция вынесла постановление по ч.1 ст.121-3 КУоАП (нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков ТС), за что предусмотрен штраф 1190 грн.

Таким образом, общая сумма штрафов составила 52190 грн.

После того, как нарушения были зафиксированы, водитель грузовика устранил нарушения на месте, задел правильный номерной знак и повторно проехал рамку WIM.