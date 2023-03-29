Водій намагався обійти електронну WIM-систему, яка автоматично вимірює масу автомобіля.

Водій вантажівки марки MAN вирішив обійти автоматичну вагову систему. Під час проїзду WIM 78 поблизу Кривого Рогу водій прикрив державні номерні знаки свого автомобіля та причепа іншими, які не належать цьому транспортному засобу.

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Махінацію виявили працівники “Укртрансбезпеки” під час спільного відпрацювання із відділом безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Інспектори Укртрансбезпеки зафіксували порушення за ст. 132-1 КУпАП (ухилення від проходження габаритно-вагового контролю), за якою передбачена відповідальність у розмірі 51 000 грн.

Зі свого боку поліція винесла постанову за ч.1 ст.121-3 КУпАП (порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків ТЗ), за що передбачено штраф 1190 грн.

Таким чином, загальна сума штрафів склала 52 190 грн.

Після того, як порушення були зафіксовані, водій вантажівки усунув порушення на місці, вчепив правильний номерний знак та проїхав повторно рамку WIM.