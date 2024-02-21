Блокада польско-украинской границы уже приводит к подорожанию автомобильного газа.

Последние несколько дней для украинских покупателей главной проблемой стала не цена на газ на терминале, а возможность до него добраться. С 9 февраля польские фермеры начали блокировать автомобильный пункт пропуска "Медика–Шегини", а по состоянию на 20 февраля движение грузового транспорта было остановлено на остальных польско-украинских КПП.

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Несколько компаний сообщило, что они отправили газовозы в обход польско-украинской границы через Румынию, Венгрию и Словакию. "Последствия забастовки уже ощущаются, украинские машины к нам перестали доезжать", - говорит оператор одного из польских терминалов.

Стоит отметить, что на прошлой неделе из Польши в Украину прибыло несколько железнодорожных партий ПБТ, которые были приобретены по $655/т DAP Ягодин. Получателем ресурса является "БРСМ-Нафта". Компания ранее покупала ресурс у польских трейдеров, а в этот раз импортировала его самостоятельно, воспользовавшись услугами терминала Tezet.

Забастовки на польско-украинской границе повлияли на цены предложений газа в соседней Словакии. При этом автомобильные партии смеси за последнюю неделю подорожали примерно на €80/т, до €650-670/т. "Продукт есть и наличии, и пока его удается беспрепятственно отгружать", - говорит трейдер из Словакии. Собеседник добавляет, что вскоре ситуация может измениться. В четверг, 22 февраля, к польским коллегам могут присоединиться словацкие протестующие. Но пока неизвестно, будет ли во время акции блокироваться украинская граница.

На юге логистических препятствий для украинских импортеров нет, как нет и большого количества газа. Несколько украинских компаний сообщило, что на этой неделе им не удалось найти продукт в Хорватии и Сербии. По данным enkorr, на хорватском НПЗ INA в Риеке с начала декабря продолжается ремонт, который закончится только весной. На сербском NIS профилактические мероприятия начнутся в марте.

Сжиженный газ заканчивается и на румынских терминалах. "Запросов из Украины в последнее время много, но мы все уже продали наперед. В феврале никто не держит больших объемов газа из-за низкого спроса", - говорит румынский трейдер. "На нашем терминале количество продукта также ограничено", - отмечают в компании Bulmarket. По словам участников рынка, в начале недели в очереди на налив у терминала в Галаце стояло более 100 газовозов. Стоимость автомобильных партий пропана и ПБТ в Галаце составляет $690-700/т, в Мангалии пропан-бутановая смесь продавалась по $670-690/т. Но новых сделок операторы терминалов почти не заключают.