Сегодня, 15 февраля, украинские перевозчики начали мирную акцию протеста возле международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск". Основные лозунги протестующих: "Свободное движение для обеих сторон", "Стоп блокаде на границах".

Акция протеста проводится в ответ на действия польских фермеров. К границе, как сообщает "Суспільне Луцьк" прибыло 15 грузовиков украинских перевозчиков и ориентировочно 20 легковых авто.

Наши перевозчики планируют останавливать и препятствовать движению польским грузовикам, которые объезжают общую очередь на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". На выставленных вдоль дороги магистральных тягачах все лозунги двуязычные – на украинском языке сверху и польском снизу.

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Акция протеста мирная, согласована. На месте дислокации автотранспорта украинских водителей дежурит полиция. Нарушений общественного порядка и Правил дорожного движения со стороны протестующих не зафиксировано.

Фото: Суспільне Луцьк

Украинская сторона призвала протестантов на другой стороне границы из числа польских фермеров прекратить блокаду границы. Ответ пока не получен. Наши стоят. О продолжительности этой акции официальных сообщений нет, но из разговоров перевозчиков можно сделать вывод, что они будут стоять на границе до 10 марта – пока будут стоять польские фермеры с другой стороны границы.

Никаких агрессивных действий к польским перевозчикам и перевозимых ими грузам наши водители не применяли. Все чинно, доброжелательно, но с твердых позиций. Первую фуру с польской регистрацией наши протестующие остановили еще утром на подъезде к МАПП "Ягодин". Продержав польского коллегу в течение часа, украинские водители позволили ему ехать домой.

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Эксперты считают блокирование украинской границы польскими фермерами надуманным. Аграрии таким образом выбивают себе послабления от правительства. Они не хотят внедрения Green Deal, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

И вместо того, чтобы блокировать правительственные институты и ведомства, как это делают фермеры Франции, Испании и ряда других европейских стран, польские аграрии заблокировали дороги на подходе к пунктам пропуска на польско-украинской границе.