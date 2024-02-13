Сейчас несколько пунктов пропуска с Украиной еще пропускают грузовой транспорт, однако с 20 февраля будет заблокирована вся граница.

Польские фермеры нашли виновного в их проблемах – украинских аграриев и перевозчиков. Об этом они сообщили через собственный профсоюз NSZZ RI Solidarność.

"Учитывая собранные материалы и данные с мест, наш диагноз понятен. Проблема рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей промышленности в нашей стране заключается в неконтролируемом наплыве товаров из Украины, которые импортируются в связи с открытием границы ЕС с этой страной... Мы призываем все польское общество поддержать протестующих фермеров из профсоюза NSZZ RI Solidarność", – говорится в заявлении NSZZ RI Solidarność.

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Исходя из этого вывода, фермеры решили заблокировать все пункты пропуска с Украиной, хотя ранее блокировали только пять. Полная блокада запланирована на 20 февраля. Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

В организации заявили, что их цель – обеспечить продовольственную безопасность страны, "обеспечивая общество здоровыми и высококачественными польскими продуктами питания".

В то же время Владимир Балин, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП), во время брифинга сообщил, что “в настоящее время втрое больше российского зерна идет на европейский рынок, чем украинского. При этом европейские фермеры не беспокоят поставки из РФ, протесты ведутся только против продукции из Украины”. Завоз в страну таких объемов зерна из страны-террориста России подтвердили в украинском посольстве в Польше.

По сообщению Гостаможслужбы, сейчас заблокированы такие пункты пропуска:

"Дорогуск - Ягодин" – за предыдущие сутки оформлено 89 грузовиков на въезд, и только 5 – на выезд. Очередь перед п/п "Дорогуск" сейчас составляет 650 грузовиков.

"Зосин - Устилуг". Согласно имеющейся информации, движение легковых автомобилей, автобусов, грузовых транспортных средств до 3,5 тонн осуществляется без ограничений. Пропуск автомобилей более 3,5 тонн осуществляется по 3 единицы в час в каждом направлении движения.

"Гребенное - Рава-Русска", "Долгобычув - Угринов" забастовка продолжается, польские фермеры продолжают препятствовать перемещению грузовых транспортных средств из Украины. Сейчас на выезд оформляется около 10 грузовиков в сутки.

"Шегини - Медика" - наблюдается частичное препятствование стабильной работе пункта пропуска.

Напомним, что мобилизация украинских водителей может привести к банкротству польских перевозчиков.