Наразі кілька пунктів пропуску з Україною ще пропускають вантажний транспорт, однак з 20 лютого будуть заблокований увесь кордон.

Польські фермери знайшли винного у їх проблемах – українських аграріїв та перевізників. Про це вони повідомили через власну профспілку NSZZ RI Solidarność.

“З огляду на зібрані матеріали та дані з місць, наш діагноз зрозумілий. Проблема рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей промисловості в нашій країні полягає у неконтрольованому напливі товарів з України, які імпортуються у зв'язку з відкриттям кордону ЄС із цією країною... Ми закликаємо все польське суспільство підтримати протестуючих фермерів із профспілки NSZZ RI Solidarność”, – йдеться у заяві NSZZ RI Solidarność.

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Виходячи з цього висновку, фермери вирішили заблокувати усі пункти пропуску з Україною, хоча раніше блокували лише п’ять. Повну блокаду заплановано на 20 лютого. Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

В організації заявили, що їхня мета – забезпечити продовольчу безпеку країни, “забезпечуючи суспільство здоровими та високоякісними польськими продуктами харчування”.

Водночас Володимир Балін, віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП), під час брифінгу повідомив, що “наразі втричі більше російського збіжжя йде на європейський ринок, ніж українського. При цьому європейських фермерів не турбують постачання з РФ, протести ведуться лише проти продукції з України”. Завезення в країну таких обʼємів збіжжя з країни-терористки Росії підтвердили в українському посольстві в Польщі.

За повідомленням Держмитслужби, наразі заблоковані такі пункти пропуску:

“Дорогуськ - Ягодин” – за попередню добу оформлено 89 вантажівок на в'їзд, і лише 5 - на виїзд. Черга перед п/п “Дорогуськ” наразі становить 650 вантажівок.

“Зосин - Устилуг”. Відповідно до наявної інформації, рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонн здійснюється без обмежень. Пропуск автомобілів більше 3,5 тонн здійснюється по 3 одиниці на годину у кожному напрямку руху.

“Гребенне - Рава-Руська”, “Долгобичув - Угринів” страйк триває, польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню вантажних транспортних засобів з України. Наразі на виїзд оформлюється близько 10 вантажівок на добу.

“Шегині - Медика” - спостерігається часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску.

Нагадаємо, що мобілізація українських водіїв може призвести до банкрутства польських перевізників.