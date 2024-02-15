Сьогодні, 15 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Основні гасла протестувальників: "Вільний рух для обох сторін", "Стоп блокаді на кордонах".

Акція протесту проводиться у відповідь на дії польських фермерів. До кордону, як повідомляє "Суспільне Луцьк " прибуло 15 вантажівок українських перевізників і орієнтовно 20 легкових авто.

Наші перевізники планують зупиняти й перешкоджати руху Україною польським вантажівкам, які об'їжджають загальну чергу на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". На виставлених вздовж дороги магістральних тягачах усі гасла двомовні – українською мовою зверху та польською знизу.

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Акція протесту мирна, погоджена. На місці дислокації автотранспорту українських водіїв чергує поліція. Порушень громадського порядку та Правил дорожнього руху з боку протестувальників не зафіксовано.

Фото: Суспільне Луцьк

Українська сторона закликала протестантів на іншому боці кордону з-поміж польських фермерів припинити блокаду кордону. Відповіді поки не отримано. Наші стоять. Про тривалість цієї акції офіційних повідомлень немає, але з розмов перевізників можна зробити висновок, що вони будуть стояти на кордоні до 10 березня – допокистоятимуть польські фермери з іншого боку кордону.

Жодних агресивних дій до польських перевізників та вантажів, що ними перевозяться, наші водії не застосовували. Все чинно, доброзичливо, але з твердих позицій. Першу фуру з польською реєстрацією наші протестувальники зупинили на під’їзді до МАПП "Ягодин". Протримавши польського колегу протягом години, українські водії дозволили йому їхати додому.

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Експерти вважають блокування українського кордону польськими фермерами надуманими. Аграрії таким чином вибивають собі послаблення від уряду. Вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

І замість того, щоб блокувати урядові інститути та відомства, як це роблять фермери Франції, Іспанії та ряду інших європейських країн, польські аграрії заблокували дороги на підході до пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.