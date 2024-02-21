Блокада польсько-українського кордону вже призводить до подорожчання автомобільного газу.

Останні кілька днів для українських покупців головною проблемою стала не ціна на газ на терміналі, а можливість до нього дістатися. З 9 лютого польські фермери почали блокувати автомобільний пункт пропуску «Медика–Шегині», а станом на 20 лютого рух вантажного транспорту було зупинено на решті польсько-українських КПП.

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Кілька компаній повідомило, що вони відправили газовози в обхід польсько-українського кордону через Румунію, Угорщину й Словаччину. «Наслідки страйку вже відчуваються, українські машини до нас перестали доїжджати», — каже оператор одного з польських терміналів.

Варто зазначити, що минулого тижня з Польщі в Україну прибуло кілька залізничних партій ПБТ, які було придбано за $655/т DAP Ягодин. Отримувачем ресурсу є «БРСМ-Нафта». Компанія раніше купувала ресурс у польських трейдерів, а цього разу імпортувала його самостійно, скориставшись послугами терміналу Tezet.

Страйки на польсько-українському кордоні вплинули на ціни пропозицій газу в сусідній Словаччині. При цьому автомобільні партії суміші за останній тиждень здорожчали приблизно на €80/т, до €650-670/т. «Продукт є і наявності, й поки його вдається безперешкодно відвантажувати», — каже трейдер зі Словаччини. Співрозмовник додає, що невдовзі ситуація може змінитися. У четвер, 22 лютого, до польських колег можуть приєднатися словацькі протестувальники. Але наразі невідомо, чи буде під час акції блокуватися український кордон.

На півдні логістичних перешкод для українських імпортерів немає, як немає і великої кількості газу. Декілька українських компаній повідомило, що цього тижня їм не вдалося знайти продукт у Хорватії й Сербії. За даними enkorr, на хорватському НПЗ INA в Рієці з початку грудня триває ремонт, який закінчиться лише навесні. На сербському NIS профілактичні заходи розпочнуться у березні.

Скраплений газ закінчується й на румунських терміналах. «Запитів з України останнім часом багато, але ми все вже продали наперед. У лютому ніхто не тримає великих обсягів газу через низький попит», — каже румунський трейдер. «На нашому терміналі кількість продукту також обмежена», — зазначають у компанії Bulmarket. Зі слів учасників ринку, на початку тижня в черзі на налив біля терміналу в Галаці стояло понад 100 газовозів. Вартість автомобільних партій пропану й ПБТ в Галаці становить $690-700/т, у Мангалії пропан-бутанова суміш продавалася за $670-690/т. Але нових угод оператори терміналів майже не укладають.