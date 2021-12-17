Некоторые СМИ распространили информацию о забастовке украинской полиции. Однако, согласно законодательству, патрульные не имеют права на забастовку.

Сообщалось, что с 20 декабря в Украине работники патрульной полиции планируют бастовать из-за низких зарплат. Вроде бы, водителей не будут штрафовать, кроме тех случаев, когда водитель будет в нетрезвом состоянии, писали "Львовские новости".

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"20 декабря, на день бывшей милиции, начинается всеукраинская полицейская забастовка, потому что зарплаты 13 тысяч не хватает, и вместо того, чтобы увеличивать зарплаты, министр внутренних дел наоборот говорит, чтобы мы шли на вторую работу", - было сказано в сообщении .

В МВД по этому поводу говорят, что кто-то, видимо, заинтересован в том, чтобы разгонять измену. "Ни о какой забастовке речь не идет. Насколько известно, нам бастовать нельзя. Но день 20 декабря – это та дата, когда уважают пенсионеров и ветеранов МВД. Не исключено, что эти люди могут выйти на митинг, но это отнюдь не забастовка", – сообщили изданию "Сегодня" в ведомстве.

Спикер МВД Артем Шевченко на вопрос ответил лаконично: "20 декабря – это день украинской милиции".