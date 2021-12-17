Деякі ЗМІ поширили інформацію про страйк української поліції. Проте, згідно з законодавством, патрульні не мають права на страйк.

Повідомлялось, що з 20 грудня в Україні працівники патрульної поліції планують страйкувати через низькі зарплати. Начебто водіїв не будуть штрафувати, окрім тих випадків, коли водій буде у нетверезому стані, писали “Львівські новини”.

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“20 грудня, на день колишньої міліції, починається всеукраїнський поліцейський страйк, тому що зарплати 13 тисяч не вистачає, і, замість того, щоб збільшувати зарплати, міністр внутрішніх справ навпаки каже, аби ми йшли на другу роботу”, — було сказано у повідомленні.

У МВС стосовно цього кажуть, що хтось, певне, зацікавлений у тому, щоб розганяти зраду. "Про жодний страйк не йдеться. Наскільки відомо, нам страйкувати не можна. Але день 20 грудня – це та дата, коли шанують пенсіонерів та ветеранів МВС. Не виключено, що ці люди можуть вийти на мітинг, але це аж ніяк не страйк", – повідомили виданню "Сьогодні" у відомстві.

Спікер МВС Артем Шевченко на запитання відповів лаконічно: "20 грудня – це день української міліції".