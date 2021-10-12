Администрация аэропорта в городе Питсбург таким образом очищает свою территорию от авто, за которыми давно никто не приезжал.

Всего на парковке аэропорта Питтсбург забыли десять автомобилей, которые продадут на аукционе в ближайшее время. Все они заперты, поэтому у них нет ключей. Причины, почему владельцы забыли свои машина в аэропорту, неизвестны.

Среди лотов – Nissan Maxima и Titan 1999 и 2009 годов, GMC Acadia и Terrain 2009 и 2013 года, соответственно, а также Chevrolet Impala и 16-летний Trailblazer. Кроме того, на стоянке стоят Pontiac G6 2007, Toyota Sienna 2005 года и BMW 530i в кузове Е39, выпущенный в 2002 году. Самым "свежим" автомобилем является MINI Cooper S 2015 года.

Также интересно На аукционе США продается сгоревший Bugatti Chiron

Кроме автомобилей, на аукцион выставят почти полторы тысячи вещей, среди которых украшения, гаджеты и даже голова аллигатора. Аукцион состоится 23 октября 2021 года.