Адміністрація аеропорту в місті Пітсбург таким чином очищає свою територію від авто, за якими давно ніхто не приїжджав.

Загалом на парковці аеропорту Пітсбургу забули десять автомобілів, які продадуть на аукціоні найближчим часом. Всі вони замкнуті, тож у них немає ключів. Причини, чому власники забули свої машина в аеропорту, невідомі.

Серед лотів – Nissan Maxima та Titan 1999 та 2009 років, GMC Acadia та Terrain 2009 й 2013 року, відповідно, а також Chevrolet Impala та 16-річний Trailblazer. Крім того, на стоянці стоять Pontiac G6 2007, Toyota Sienna 2005 року та BMW 530i в кузові Е39, випущеного у 2002 році. Найбільш "свіжим" автомобілем є MINI Cooper S 2015 року.

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Окрім автомобілів, на аукціон виставлять майже півтори тисячі речей, серед яких прикраси, гаджети і навіть голова аллігатора. Аукціон відбудеться 23 жовтня 2021 року.