Очень часто мы вспоминаем о промывке системы охлаждения, когда делать это поздно и двигателю в целом нужен капремонт или замена. К счастью, такое случается не с каждым – но с кем?

Из-за загрязнения системы охлаждения двигатель может перегреться (чаще всего так оно и бывает). Если рост температуры заметить вовремя, машину надо заглушить и никакой беды не будет – разве что водитель или пассажиры опоздают куда-то.

Охлаждающая жидкость должны быть чистой – прозрачной, с сохранением первичного цвета. В других случаях антифриз надо заменить с промежуточной промывкой системы

Но проблема в том, что владельцы современных автомобилей настолько привыкли к их безотказности, что за температурой двигателя не следят. В результате мотор получает температурные "травмы", часто невосполнимые.

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Чем загрязняется система охлаждения?

Даже если не говорить о загрязнении радиатора с внешней стороны, причин загрязнения системы охлаждения несколько.

Отложения из продуктов окисления алюминиевых деталей. Если автомобиль заправлен некачественным антифризом, и к тому же редко эксплуатируется, в узких местах системы охлаждения откладываются характерные наслоения. Они перекрывают сечение каналов, и кстати, бывают настолько твердыми, что иногда требуют механического удаления. Хуже всего, что этот продукт надежно забивает каналы радиаторов.

Старый некачественный антифриз образует в каналах системы охлаждения пробки в виде отложений, которые не всегда одолевают даже препараты-промывки

Ржавчина и окалина . В моторах с большим пробегом, и долго эксплуатировавшихся "на воде", всегда образуется мусор в виде ржавчины и других продуктов коррозии. К счастью, она в основном накапливается в низких местах системы, и редко перекрывает патрубки. Также эти загрязнения относительно легко выносятся во время промывки.

. В моторах с большим пробегом, и долго эксплуатировавшихся "на воде", всегда образуется мусор в виде ржавчины и других продуктов коррозии. К счастью, она в основном накапливается в низких местах системы, и редко перекрывает патрубки. Также эти загрязнения относительно легко выносятся во время промывки. Накипь. Это твердые наслоения соли и других соединений, которые нарастают на деталях системы охлаждения за многие годы, причем в первую очередь – при эксплуатации на воде. Удаляется накипь химическим путем, то есть за счет реакции при длительной промывке специальными препаратами-промывками.

От охлаждающей жидкости иногда корродируют детали из определенных металлов, и продукты коррозии забивают каналы двигателя. На фото – остатки крыльчатки помпы ЗАЗ Sens после 60 тыс. км пробега

Не панацея

Говоря о промывке системы охлаждения старого двигателя, надо понимать, что в некоторых ситуациях промывка не поможет.

Накипь в каналах радиаторов. Из-за возможности обойти забитый канал по параллельной трубке применение промывок может не дать результата. Чаще всего это касается теплообменников системы отопления, которые приходится просто заменять новыми.

Твердые и полутвердые отложения старого низкокачественного антифриза, не всегда вымываются жидкостью.



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Для промывки системы охлаждения можно приобрести специальную жидкость, хотя некоторые водители выбирают более агрессивные народные средства

Опасность

Берясь за дело промывки системы охлаждения, имейте в виду, что она может нести если не опасность, то большые дополнительные хлопоты. Как правило, система охлаждения старого двигателя имеет слабые места – отверстия, проеденные коррозией и "зашпаклеванные" накипью и подобными отложениями. После эффективной промывки эти заплатки будут смыты и надо быть готовыми, что система начнет протекать и ее придется ремонтировать.

Рекомендация Авто24

Промывка системы охлаждения с помощью химических препаратов имеет смысл в первую очередь на относительно молодой машине, рубашка охлаждения и теплообменники которой не имеют устойчивых отложений. Если двигатель старый, есть смысл разобрать систему и прочистить по возможности большую часть каналов охлаждения механическим путем. В идеальном варианте стоит разобрать для прочистки радиаторы (если конструкция позволяет это) или заменить их новыми.

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