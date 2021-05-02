Дуже часто ми згадуємо про промивку системи охолодження, коли робити це запізно і двигунові в цілому потрібен капремонт або заміна. На щастя, таке трапляється не з кожним – але з ким?

Через забруднення системи охолодження двигун може перегрітися (найчастіше так воно і буває). Якщо зростання температури помітити вчасно, машину треба заглушити і ніякого лиха не буде – хіба що водій чи пасажири кудись запізняться.

Охолоджуюча рідина повинні бути чистою – прозорою і з первинним кольором. В інших випадках антифриз треба замінити з проміжною промивкою системи

Але проблема у тому, що власники сучасних авто настільки звикли до їхньої безвідмовності, що за температурою двигуна не слідкують. Внаслідок чого мотор отримує температурні “травми”, часто непоправні.

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Чим забруднюється система охолодження?

Навіть якщо не говорити про забруднення радіатора зовні, причин забруднення системи охолодження декілька.

Відкладення з продуктів окислення алюмінієвих деталей. Якщо автомобіль заправлений неякісним антифризом, і до того ж нечасто експлуатується, у вузьких місцях системи охолодження відкладаються характерні нашарування. Вони перекривають перетин каналів, і до речі, бувають такими міцними, що іноді потребують механічного видалення. Найгірше, що цей продукт надійно забиває канали радіаторів.

Старий низькоякісний антифриз утворює в каналах системи охолодження пробки у вигляді відкладень, які не завжди долають препарати-промивки

Іржа та окалина. У моторах з великим пробігом та тих, що довго експлуатувалися “на воді”, завжди утворюється сміття у вигляді іржі та інших продуктів корозії. На щастя, вона здебільшого накопичується у низьких місцях системи, і нечасто перекриває патрубки. Також ці забруднення відносно легко вимиваються під час промивки.

Накип. Це міцні нашарування солі та інших з’єднань, які нарощуються на деталях системи охолодження за багато років, причому в першу чергу – при експлуатації на воді. Видаляється накип хімічним шляхом, тобто за рахунок реакції під час тривалої промивки спеціальними препаратами-промивками.

Від неякісної охолоджуючої рідини іноді кородують деталі з певних металів, і продукти корозії забивають канали двигуна. На фото – залишки крильчатки помпи ЗАЗ Sens після 60 тис. км пробігу

Не панацея

Говорячи про промивку системи охолодження старого двигуна, треба розуміти, що в деяких ситуаціях промивка не допоможе.

Накип у каналах радіаторів. Через можливість обійти забитий канал по паралельній трубці застосування промивок може не дати результату. Найчастіше це стосується теплообмінників системи опалення, які доводиться просто заміняти новим.

Тверді і напівтверді відкладення старого низькоякісного антифризу, які не завжди вимиваються рідиною.

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Для промивання системи охолодження можна придбати спеціальну рідину-промивку, хоча деякі водії обирають більш агресивні народні засоби

Небезпека

Беручись за справу промивки системи охолодження, майте на увазі, що вона може нести якщо не небезпеку, то великий додатковий клопіт. Як правило, система охолодження старого двигуна має слабкі місця – отвори, проїдені корозією і “зашпакльовані” накипом та подібними відкладеннями. Після ефективної промивки ці заплати будуть змиті, тож треба бути готовими, що система почне протікати і її доведеться ремонтувати.

Рекомендація Авто24

Промивка системи охолодження за допомогою хімічних препаратів має сенс в першу чергу на відносно молодій машині, сорочка охолодження та теплообмінники якої не мають стійких відкладень. Якщо двигун старий, є сенс розібрати систему і прочистити за можливості більшу частину каналів охолодження механічним шляхом. В ідеальному варіанті навіть слід розібрати для прочищення радіатори (якщо конструкція дозволяє це) або замінити їх новими.

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