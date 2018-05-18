Коли міняти масло в моторі, написано в кожному мануалі, це один з ключових пунктів планового ТО автомобіля. Але будь-який прискіпливий водій розуміє, що прив'язка терміну заміни до пробігу виглядає сумнівно ...

Щоб знати, як і коли правильно міняти моторне масло, треба знати про його… старіння.

Якщо не говорити про мотори, які заводять п'ять разів на рік, то суть старіння масла така: чим довше воно перебуває в працюючому двигуні, тим швидше воно “зношується”. На властивості масла впливає час його перебування в нагрітому до граничних температур стані, контакт з картерними газами, наявність вологи-конденсату в моторі.

Всі ці фактори – величини змінні, вони залежать від тих чи інших обставин і про них ми зараз поговоримо.

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Заміна масла “по старості”

Те, що заміна масла в двигуні “по одометру” – критерій не найправильніший, побічно визнають і самі автовиробники, коли рекомендують скорочувати міжсервісний пробіг при особливо важких умовах експлуатації. До того ж в сервісних книжках щодо термінів заміни масла часто є ще одна примітка: “не рідше одного разу на рік”.

Багатьом здасться дивним, але до особливо важких умов інженери-мотористи відносять переважно міський режим експлуатації: тривалий рух з невисокою швидкістю (до 25 – 30 км/г) і часті короткі поїздки (5 - 8 км). Звичайно, їзда з причепом, рух по горах, брудних коліях і запилених дорогах в цьому списку “напрягів” теж присутні – як і тривалі тріпи по автомагістралях при швидкостях вищих за 130 – 150 км/год.

У чому суть прискореного зносу масла? Почнемо по порядку. Короткі поїздки, особливо взимку, погані тим, що двигун не встигає прогрітися і конденсат, що утворився при роботі “на холодну”, не випаровується з масла. А значить, вода буде порушувати масляну плівку в парах тертя, а ще – брати участь в утворенні кислоти, яка старить масло (знижуючи його лужне число) і сприяє корозійному зносу деталей двигуна.

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Тривала робота на холостому ходу (в пробках), як і рух на малій швидкості перешкоджає повноцінному охолодженню масла, а підвищена температура – один з чинників погіршення його властивостей. Рух по горах, важких дорогах, їзда з причепом підвищують навантаження на деталі циліндро-поршневої групи. А значить буде вища температура масла на поршневих кільцях (до 200 градусів С і вище), а також більше газів прорветься в картер з циліндра і більше утвориться в картері кислот (сірчаної, сірчистої, азотної). Які, як сказано вище, старять і масло, і безпосередньо двигун.

При високих навантаженнях на двигун масло страждає через перегрів в зоні поршневих кілець і прорив через них газів з циліндра

Правильний інтервал заміни масла

Як ми могли переконатися, заміна масла “згідно пробігу” – не зовсім правильний підхід. Оскільки в різних умовах за один і той же кілометраж двигун може пропрацювати різну кількість годин і хвилин. Але і заміна за часом роботи (згідно мотогодин) – теж не ідеальний варіант, адже навантаження на двигун за один і той же період часу може бути різним. Тому автовиробники і вибрали найпростіший для споживача підхід – “по одометру”. Але з відповідними застереженнями.

Адже в житті часто мають місце умови експлуатації, коли маслу, як вислугу років на війні, потрібно зараховувати кожен кілометр за два. Виявляється, ці кілометри “нестандартної” складності зустрічаються в житті на кожному кроці. Але більшість сучасних масел має ретельно розрахований запас ресурсу присадок, які успішно захищають середньостатистичний мотор середньостатистичного автомобіліста весь період від заміни до заміни. Якщо ж вам здається, що ви навантажуєте ваш мотор вище середнього, то прийміть до відома наступну інформацію.

Потужні багатолітрові двигуни зазвичай бережно відносяться до масла, оскільки часто працюють "упівсили"

Рекомендація від “Авто24”

У заводській документації деяких автовиробників зустрічається цифра: якщо будь-які з вищезазначених обтяжуючих умов експлуатації складають більше 30% від річного пробігу вашої машини, масло потрібно міняти вдвічі частіше. Можливо, тут присутня чимала частка перестраховки, але ми б радили дотримуватися саме цього постулату. І ще одна рекомендація: перш за все враховуйте приписи заводської інструкції, і в рамках зазначених там параметрів масел вибирайте за можливості максимально кращий сорт.

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