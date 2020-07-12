Автомобили с задним приводом принято считать если не устаревшими, то мягко говоря, самобытными. Но есть определенная категория людей, которые думают совсем иначе. Почему же так?

Компоновка с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами не зря называется также классической. Она пришла с тех времен, когда автомобили не были совершенными и надежными, и каждый узел нуждался в персональном внимании – смазке, наладке, ремонте.

Расположение двигателя спереди, а ведущего моста сзади называют классической компоновкой, ведь эта схема доминировала в течение 70 лет.

Такой подход определил последовательное расположение агрегатов, которые растянулись почти на всю длину авто. Впереди двигатель, затем сцепление, за ним коробка передач, дальше трансмиссионный (чаще карданный) вал и наконец ведущий мост с главной передачей и полуоси, передающие крутящий момент к каждому заднему колесу. Именно такое разнесение привело к большинству недостатков заднего привода.

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Минусы заднего привода

Большая склонность к заносу на скользкой поверхности

Менее уверенное движение на снегу и в грязи

Меньше места в передней части салона, в районе пола и в багажнике

Потенциально больше точек износа, где возможно возникновение износа и люфтов

В классической компоновке есть еще некоторые минусы, но они имеют значение прежде всего для производителей: большая материалоемкость, хуже технологичность, а потому – большая себестоимость.

На мощных автомобилях привод задней оси влечет за собой усложнение конструкции кузова, к которому крепятся ведущий мост и трансмиссионный вал

Но зря задний привод считается архаизмом – у него есть свои преимущества, которые в первую очередь касаются пользователей.

Преимущества заднего привода

Более комфортная работа трансмиссии. Длинный карданный вал и встроенные муфты смягчают пиковые нагрузки, возникающие то со стороны двигателя, то со стороны колес.

Большие возможности получить удовольствие от управления. Заднеприводным авто интереснее управлять при активной езде: прохождение поворотов, управляемый занос, динамическое ускорение. Мощные заднеприводные автомобили при старте "приседают" на задние колеса и загружают их, уберегая от пробуксовки.

Простой ремонт трансмиссии. Каждый агрегат можно ремонтировать отдельно: сцепление, КП, мост, кардан, а не демонтируя весь силовой агрегат вместе.

Как правило, меньший радиус разворота (из-за большего выворота передних колес)

Занос на заднем приводе менее опасен, ведь его проще исправить на интуитивном уровне, просто "сбросив газ".

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Где применяется задний привод

В настоящее время сфера применения классической компоновки сузилась до нескольких специфических сегментов: мощные спорткары, премиальные седаны (в первую очередь с претензией на спортивность) и рамные пикапы. В первом случае причина – в возможности получить более острые ощущения от управления на скорости и на извилистой дороге, во втором – в более плавном движении. Что касается легкой коммерческой техники, то принимается во внимание лучшая ремонтопригодность заднеприводных машин и дешевизна карданов по сравнению с ШРУСами.

Карданная передача на задний ведущий мост – довольно громоздкий и тяжелый узел, который, однако, долговечен и не требует ухода

Еще один приют классического привода – автомобили устаревших, давно спроектированных моделей типа наших "Жигулей" и Hindustan Ambassador, которые выпускались еще и в XXI веке.

Рекомендация Авто24

Если вы сознательно ищете для себя машину с задним приводом, примите наши поздравления: вы настоящий ценитель. Но в случае с подержанным экземпляром будьте готовы к определенным проблемам с запчастями, ведь это наверняка будет машина или очень старая, или премиального класса. Впрочем, истовых автоманов это никогда не останавливало.

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