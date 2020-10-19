Один из трех пунктов пропуска временно закроют.

Согласно сообщению Полиции Венгрии, с 20 по 22 октября этого года в пункте пропуска "Захонь" (с нашей стороны "Тиса") будет проводиться обследование моста "Тиса", сообщает Пограничная служба.

В частности, 20 октября с 09.00 до 17.00 (по киевскому времени) будет частично ограничено движение легкового автотранспорта на въездном и выездном направлениях. 21-22 октября с 09.00 до 17.00 планируется обследование внешних элементов моста, которое будет включать временное закрытие полос движения грузовых транспортных средств.

Напомним, что Венгрия осталась единственной страной, через которую украинцы попадают в ЕС

Легковым транспортом попасть в Венгрию возможно через пункты пропуска "Лужанка" и "Вилок".