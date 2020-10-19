Один з трьох пунктів пропуску тимчасово закриють.

Відповідно до повідомлення Поліції Угорщини, з 20 по 22 жовтня цього року у пункті пропуску "Захонь" (з нашого боку "Тиса") проводитиметься обстеження мосту "Тиса", повідомляє Прикордонна служба.

Зокрема, 20 жовтня з 09.00 до 17.00 (за київським часом) буде частково обмежено рух легкового автотранспорту на в’їзному та виїзному напрямках. 21-22 жовтня з 09.00 до 17.00 планується обстеження зовнішніх елементів мосту, яке включатиме тимчасове закриття смуг руху вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, що Угорщина залишилась єдиною країною, через яку українці потрапляють в ЄС

Легковим транспортом потрапити в Угорщину можливо через пункти пропуску "Лужанка" та "Вилок".