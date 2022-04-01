Оккупанты угнали почти 150 служебных автомобилей нацполиции Луганской области

По фактам угона оккупантами около 150 служебных автомобилей начаты досудебные расследования, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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Установлено, что во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины представители вражеских сил проникли на территорию подразделений ГУНП в Луганской области и, угрожая применением оружия, завладели 146 служебными автомобилями.

По предварительной информации, стоимость транспортных средств в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.