Окупанти викрали майже 150 службових автомобілів нацполіції Луганської області

За фактами угону окупантами майже 150 службових автомобілів розпочато досудові розслідування, передає прес-служба прокуратури Луганської області.

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Встановлено, що під час збройної агресії Російської Федерації проти України представники ворожих сил проникли на територію підрозділів ГУНП у Луганській області та, загрожуючи застосуванням зброї, заволоділи 146 службовими автомобілями.

За попередньою інформацією, вартість транспортних засобів у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.