Закарпатские таможенники рассказали, что ждет за превышение временного ввоза/вывоза и транзита «евроблях». Уже составлено 570 протоколов, по 90 из которых штраф 170 тыс грн подтвержден судом.

Указанные нарушения предусматривают наложение штрафа в размере 170 тыс грн или конфискацию автомобиля.

Читайте также: За месяц 215 "евробляхеров" оштрафовали на 170 тыс грн

Так, по словам заместителя начальника управления предотвращения и противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил Закарпатской таможни Гостаможслужбы Виктории Гелле, за 10 месяцев 2020 года инспекторы составили 570 протоколов о нарушении таможенных правил по статье 470 Таможенного кодекса Украины (не доставка транспортных средств личного пользования, которые были ввезены в таможенном режиме транзит).

В частности, по 90 делам судом наложены штрафы на общую сумму 15,3 млн грн (170 тыс по каждому делу), по 144 делам применена конфискация транспортных средств на общую сумму почти 6,7 млн грн.

По статье 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования) составлен 591 протокол, из которых: