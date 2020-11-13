Закарпатські митники розповіли, що чекає за перевищення тимчасового ввезення/вивезення та транзиту «євроблях». Вже складено 570 протокол по 90 з яких штраф 170 тис грн підтверджено судом.

Зазначені порушення передбачають накладення штрафу у розмірі 170 тис грн або конфіскацію автомобіля.

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Так, за словами заступника начальника управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Закарпатської митниці Держмитслужби Вікторії Гелле, за 10 місяців 2020 року інспектори склали 570 протоколів про порушення митних правил за статтею 470 Митного кодексу України (не доставлення транспортних засобів особистого користування, які були ввезені в митному режимі транзит)

Зокрема, по 90 справах судом накладено штрафи на загальну суму 15,3 млн грн (170 тис по кожній справі), по 144 справах застосовано конфіскацію транспортних засобів на загальну суму майже 6,7 млн грн.

За статтею 481 Митного кодексу України (порушення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування) складено 591 протокол, з яких: