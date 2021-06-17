За сутки Закарпатская таможня растаможила 33 "евробляхи" более чем на 1 миллион гривен

По состоянию на 17.00 16.06.21 в зоне деятельности Закарпатской таможни Гостаможслужбы оформлено 33 транспортных средства после введения в действие 15 июня законов Украины от 15 апреля 2021 года № 1403-IX и № 1402-IX о временном упрощении процедуры таможенного оформления транспортных средств.

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При таможенном оформлении этих автомобилей граждане уплатили в бюджет 1 млн 182 тыс грн таможенных платежей. Также, владельцы авто оплатили каждый по 8 500 грн "добровольного взноса".