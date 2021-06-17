За добу Закарпатська митниця розмитнила 33 "євробляхи" на понад 1 мільйон гривень

Станом на 17.00 год 16.06.21 в зоні діяльності Закарпатської митниці Держмитслужби оформлено 33 транспортні засоби після введення в дію 15 червня п.р. законів України від 15 квітня 2021 року № 1403-IX та № 1402-IX про тимчасове спрощення процедури митного оформлення транспортних засобів.

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При митному оформлені цих автомобілів громадяни сплатили до бюджету 1 млн 182 тис грн митних платежів. Також, власники авто сплатили кожен по 8 500 грн "добровільного внеску".