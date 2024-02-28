Илон Маск утверждает, что новый родстер Tesla будет разгоняться до сотни километров в час менее чем за одну секунду.

16 ноября 2017 года тогда Tesla представила родстер второго поколения. Сейчас 28 февраля 2024 года, но электрический спортивный автомобиль все еще не выпущен. Однако ожидание почти закончилось, если верить лидеру Tesla Илону Маску.

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Если в автомобильном бизнесе есть один руководитель, который знает, как раскрутить продукт, то это, бесспорно, Маск. Генеральный директор Tesla обратился к своей платформе социальных сетей X (ранее Twitter), чтобы поговорить о долгосрочной производительности EV.

Он сделал несколько довольно смелых заявлений для рекламы нового родстера, сказав, что "никогда больше не будет подобного автомобиля, если его даже можно назвать автомобилем". Это еще не все, как сказал руководитель Tesla: "Я думаю, что у него есть шанс стать самой потрясающей демонстрацией продукта всех времен". О, и, очевидно, он разбежится до 60 миль в час менее чем за одну секунду.

Руководство Tesla продолжило упоминать, что дизайн был завершен, и мы увидим серийную модель ближе к концу года. Цель состоит в том, чтобы начать поставки клиентам в какой-то момент в 2025 году, но, зная принципы работы компании, никогда нельзя быть слишком уверенным.

Учитывая, что прошло примерно шесть с половиной лет с момента презентации Roadster, пришло время пересмотреть технические характеристики, обещанные Tesla. Изначально было заявлено, что он разгоняется до сотни в час за 1,9 секунды и разгоняется до 160 км/ч за 4,2 секунды, а время пробега четверти мили составляет 8,8 секунды. Полноприводная машина с четырьмя местами обещает превышать 400 миль в час и преодолеть 1000 км на одном заряде.

Предполагается, что следующий Tesla Roadster будет иметь съемную стеклянную крышу, которая убирается в багажник, когда он не используется. В старом твите, опубликованном Маском в июне 2018 года, говорилось о варианте SpaceX с "10 маленькими ракетными двигателями, расположенными плавно вокруг автомобиля. Эти ракетные двигатели значительно улучшают ускорение, максимальную скорость, торможения и повороты. Возможно, они даже позволят Tesla летать". В мае 2021 года Маск заявил, что автомобиль разгоняется до 60 миль в час за невероятные 1,1 секунды.

Поскольку это было недостаточно безумным, теперь он говорит, что это сделает это менее чем за 1 секунду. Как всегда с обещаниями Маска, воспринимайте эти твиты просто как пожелания. Мы поверим, когда увидим. Даже оригинальных технических характеристик, объявленных в ноябре 2017 года, было бы более чем достаточно.

Накануне заявленного открытия в конце 2024 года Tesla будет принимать бронирование на Roadster за 50 000 долларов. При условии, что она не изменилась, цена на Roadster колеблется от 200 000 до 250 000 долларов. Это недешево само по себе. Но предложение значительно выгоднее чем Rimac Nevera, который стоит более 2 миллионов долларов и не имеет задних сидений, а также не превращается в кабриолет. McMurtry Spéirling стоит около 1 миллиона долларов.