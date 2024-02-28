Ілон Маск стверджує, що новий родстер Tesla розганятиметься до сотні кілометрів на годину менш ніж за одну секунду.

16 листопада 2017 року тоді Tesla представила родстер другого покоління. Зараз 28 лютого 2024 року, але електричний спортивний автомобіль все ще не випущено. Однак очікування майже закінчилося, якщо вірити лідеру Tesla Ілону Маску.

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Якщо в автомобільному бізнесі є один керівник, який знає, як розкрутити продукт, то це, безперечно, Маск. Генеральний директор Tesla звернувся до своєї платформи соціальних мереж X (раніше Twitter), щоб поговорити про довгострокову продуктивність EV.

Він зробив кілька досить сміливих заяв для реклами нового родстера, сказавши, що "ніколи більше не буде подібного автомобіля, якщо його навіть можна назвати автомобілем". Це ще не все, як сказав керівник Tesla: «Я думаю, що у нього є шанс стати найбільш приголомшливою демонстрацією продукту всіх часів». О, і, очевидно, він розбіжиться до 60 миль на годину менш ніж за одну секунду.

Керівництво Tesla продовжило згадувати, що дизайн був завершений, і ми побачимо серійну модель ближче до кінця року. Мета полягає в тому, щоб розпочати поставки клієнтам у якийсь момент у 2025 році, але, знаючи принципи роботи компанії, ніколи не можна бути надто впевненим.

Враховуючи, що минуло приблизно шість з половиною років з моменту презентації Roadster, настав час переглянути технічні характеристики, обіцяні Tesla. Спочатку було заявлено, що він розганяється до сотні на годину за 1,9 секунди і розганяється до 160 км/год за 4,2 секунди, а час пробігу чверті милі становить 8,8 секунди. Повнопривідна машина з чотирма місцями обіцяє перевищувати 400 миль на годину та подолати 1000 км на одному заряді.

Передбачається, що наступний Tesla Roadster матиме знімний скляний дах, який забирається в багажник, коли він не використовується. У старому твіті, опублікованому Маском у червні 2018 року, говорилося про варіант SpaceX із «10 маленькими ракетними двигунами, розташованими плавно навколо автомобіля. Ці ракетні двигуни значно покращують прискорення, максимальну швидкість, гальмування та повороти. Можливо, вони навіть дозволять Tesla літати». У травні 2021 року Маск заявив, що автомобіль розганяється до 60 миль на годину за неймовірні 1,1 секунди.

Оскільки це було недостатньо божевільним, тепер він каже, що це зробить це менш ніж за 1 секунду. Як завжди з обіцянками Маска, сприймайте ці твіти просто як побажання. Ми повіримо, коли побачимо. Навіть оригінальних технічних характеристик, оголошених у листопаді 2017 року, було б більш ніж достатньо.

Напередодні заявленого відкриття наприкінці 2024 року Tesla прийматиме бронювання на Roadster за 50 000 доларів. За умови, що вона не змінилася, ціна на Roadster коливається від 200 000 до 250 000 доларів. Це недешево само по собі. Але пропозиція значно вигідніша ніж Rimac Nevera, який коштує понад 2 мільйони доларів і не має задніх сидінь, а також не перетворюється на кабріолет. McMurtry Spéirling коштує близько 1 мільйона доларів.