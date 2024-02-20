Доволі незвичну справу розглянув районний суд міста Харкова: на лаві підсудних опинився наркозалежний житель обласного центру, який безпричинно на Салтівці розтрощив автомобіль Tesla Model S.

Як розповідає "Судово-юридична газета", мешканець Харкова Станіслав Ф. серед білого дня 10 жовтня 2023 року побачив біля одного з будинків автомобіль Tesla Model S. Зайшовши до сусіднього магазину з продажу алкогольних напоїв, він попросив у знайомої продавчині молоток або сокиру, щоб розбити автомобіль.

Коли та відмовила, Ф. скористався її мобільним телефоном, з якого подзвонив у поліцію і повідомив, що хоче вчинити особливе важке кримінальне правопорушення. Після цього залишив магазин, направився до автомобіля Tesla і почав його трощити.

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Попри прохання перехожих не вчиняти неподобств, "Ф. підняв з землі камінь та розбив скло передньої пасажирської двері Tesla. Потім Ф. кинув каміння в капот автомобіля, внаслідок чого він отримав подряпини".

Для гарантованої шкоди "Ф. заліз на верх автомобіля і почав стрибати на даху Tesla. Наостанок Ф. розбив зсувне скло даху автомобіля".

Повідомляється, що погром автомобіля, що тривав протягом майже 10 хвилин, припинив свавілля лише екіпаж патрульної поліції, який проїжджав поруч з місцем інциденту. За цей час зловмисник наніс власнику автомобіля, згідно з висновками експертизи, збиток на майже 50,5 тис. гривень.

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Суд кваліфікував дії Ф. за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу, яка належать до кримінальних проступків. Запобіжний захід Ф. не обирався. При цьому свою провину Ф. не заперечував та погодився на визнання винуватості.

Надалі з’ясувалося, що Ф. є не тільки офіційно безробітним, а ще й з 2015 року перебуває на обліку у нарколога, як особа, яка є залежною від опіоїдів. Також він неодноразово лікувався у психіатричній лікарні, має хронічне психічне захворіння та є залежним ще й від алкоголю.

На запит судді судово-психіатричного експерта дала висновок, що Ф. все ж "може усвідомлювати свої дії та керувати ними" і не потребує "застосування примусових заходів медичного характеру".

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Визначаючи покарання для Ф., суд врахував як його щире каяття, так і засади законності та гуманізму. До того ж Ф. заявив, що зможе сплатити штраф у розмірі саме 17 тис. гривень. Відтак, суд визнав Ф. винуватим у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 296 КК та призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

Крім того, суд встановив Ф. розстрочку у виплаті штрафу строком на 12 місяців, також встановивши конкретні строки, в які мають бути здійснені виплати.

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Якщо ж Ф. не буде дотримуватися графіку виплат, йому буде змінене покарання на громадські роботи або виправні роботи.

Також суд задовольнив цивільний позов власника Tesla до Ф. у розмірі 107, 3 тисяч гривень.