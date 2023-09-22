Унікальний для нашої країни випадок стався на Чернігівщині. Суд виніс окрему ухвалу відносно поліцейських, які безпідставно склали на водія протокол за статтею 130 КУпАП.

Застосування працівниками поліції різних маніпуляцій з метою складання незаконних протоколів про адміністративні правопорушення трапляється доволі часто. У переважній більшості випадків суди «закривають на це очі». На сьогодні протокол за статтею 130 КУпАП може отримати людина, яка навіть не вживає алкоголь, навіть якщо не керує нетверезим, повідомляє “Дорожній Адвокат”.

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Що вчинили поліцейські на місці зупинки

Працівники поліції зупинили автомобіль, начебто за порушення ПДР. Під час розмови працівники запропонували водію пройти огляд на стан алкогольного сп`яніння на місці зупинки за допомогою приладу «Драгер». Пояснили це тим, що начебто вони вбачають у нього ознаки алкогольного сп`яніння.

Водій погодився пройти огляд на місці зупинки. Тест показав результат «0» проміле, тобто відсутність алкоголю в організмі. Працівники поліції сказали водію зачекати. Самі сіли у службовий автомобіль, щоб обговорити подальші дії. На відео зафіксована розмова між ними, в якій використовується ненормативна лексика.

В ході цієї розмови інспектори висловлювали невдоволення негативним результатом огляду. При цьому, працівник поліції вимовляє «…чому він не відмовився». Знову використовується ненормативна лексика. Планують як діяти далі, щоб водій не поїхав «без протоколу».

Далі вони знову підійшли до водія і почали пропонувати йому витягнути руки. Дали вказівку торкнутись із закритими очима носа. Повідомили, що руки тремтять, і що це свідчить про наркотичне сп’яніння. На це водій відповів, що це є наслідком нервового стресу.

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Після цього «витягування рук» вони повідомили водія про те, що вбачають у нього ознаки вже наркотичного сп’яніння. Запропонували проїхати в медичний заклад. Він і на це погодився. Проте вони почали переконувати його про наслідки включення його до обліку в наркодиспансері, за умови позитивного результату за наслідками проходження огляду.

Але водія не переконали відмовитись, він все ж таки поїхав із працівниками поліції до лікарні. Проте в лікарні не зміг здати сечу через відсутність фізіологічної потреби. Працівники розцінили це як відмову і склали протокол про відмову від огляду на стан наркотичного сп’яніння.

Яку думку висловив суд

Під час розгляду справи №750/7017/23 суд зазначив: «Такі дії працівників держаного органу свідчать про їхню пряму зацікавленість. Зокрема намагання за будь-яких обставин скласти відносно водія відповідний протокол. Про це свідчить те, що спочатку начебто бачать ознаки алкогольного сп’яніння. А коли це не підтвердилося, то вчиняють заходи щодо виявлення у водія ознак вже наркотичного сп`яніння».

Разом з тим, переглянуте судом відео свідчить про наступне: «Водій упродовж усього спілкування з працівниками поліції поводить себе спокійно. Координація рухів та мови у нього не порушена. Він має цілком природний вигляд. Відповідає на усі запитання поліцейських. Погодився пройти тестування за допомогою приладу «Драгер». А далі в медичному закладі».

Суд констатував: «Все вищевикладене свідчить про необ`єктивний підхід до з`ясування обставин по справі. Намагання будь-яким чином скласти протокол за статтею 130 КУпАП. Це призводить до порушення статей 5 та 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Що вирішив суд у підсумку

За наслідком розгляду справи суд визнав водія не винним та закрив провадження у справі за статтею 130 КУпАП. Крім цього, суд обурився діями інспекторів і вирішив не залишати без покарання цих поліцейських.

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Суд виніс окрему ухвалу у справі, якою повідомив про вказані факти начальника Управління патрульної поліції. Тепер відносно інспекторів повинні провести службове розслідування. Швидше за все працівники поліції будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення у теорії має навчити цих працівників поліції не порушувати права людей.