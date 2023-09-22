Уникальный для нашей страны случай произошел в Черниговской области. Суд вынес отдельное определение в отношении полицейских, которые безосновательно составили на водителя протокол по статье 130 КУоАП.

Применение сотрудниками полиции различных манипуляций с целью составления незаконных протоколов об административных правонарушениях довольно часто. В подавляющем большинстве случаев суды «закрывают на это глаза». На сегодняшний день протокол по статье 130 КУоАП может получить человек, который даже не употребляет алкоголь, уверены в “Дорожном Адвокате”.

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Что сделали полицейские на месте остановки

Сотрудники полиции остановили автомобиль, якобы за нарушение ПДД. Во время разговора работники предложили водителю пройти осмотр состояния алкогольного опьянения на месте остановки с помощью прибора «Драгер». Объяснили это тем, что вроде бы они усматривают в нем признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти осмотр на месте остановки. Тест показал результат «0» промилле, то есть отсутствие алкоголя в организме. Сотрудники полиции сказали водителю подождать. Сами сели в служебный автомобиль, чтобы обсудить дальнейшие действия. На видео зафиксирован разговор между ними, в котором используется ненормативная лексика.

В ходе этого разговора инспекторы выражали недовольство негативным результатом осмотра. При этом работник полиции произносит «…почему он не отказался». Вновь используется ненормативная лексика. Планируют как действовать дальше, чтобы водитель не уехал без протокола.

Затем они снова подошли к водителю и начали предлагать ему вытянуть руки. Дали указание коснуться с закрытыми глазами носа. Сообщили, что руки дрожат, и это свидетельствует о наркотическом опьянении. На это водитель ответил, что это следствие нервного стресса.

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После этого «вытягивания рук» они сообщили водителю о том, что видят в нем признаки уже наркотического опьянения. Предложили проехать в медицинское учреждение. Он и на это согласился. Однако они начали убеждать его о последствиях включения его на учет в наркодиспансере при условии положительного результата по результатам прохождения осмотра.

Но водителя не убедили отказаться, он все же уехал с сотрудниками полиции в больницу. Однако в больнице не смог сдать мочу из-за отсутствия физиологической потребности. Работники расценили это как отказ и составили протокол об отказе ввиду состояния наркотического опьянения.

Мнение суда

При рассмотрении дела №750/7017/23 суд отметил: «Такие действия работников государственного органа свидетельствуют об их прямой заинтересованности. В частности, попытки при любых обстоятельствах составить в отношении водителя соответствующий протокол. Об этом свидетельствует то, что поначалу вроде бы видят признаки алкогольного опьянения. А когда это не подтвердилось, то принимают меры по обнаружению у водителя признаков уже наркотического опьянения».

Вместе с тем пересмотренное судом видео свидетельствует о следующем: «Водитель на протяжении всего общения с сотрудниками полиции ведет себя спокойно. Координация движений и речи у него не нарушена. Он выглядит вполне естественным. Отвечает на все вопросы полицейских. Согласился пройти тестирование с помощью прибора "Драгер". А дальше в медицинском заведении».

Суд констатировал: «Все вышеизложенное свидетельствует о необъективном подходе к выяснению обстоятельств по делу. Попытки каким-либо образом составить протокол по статье 130 КУоАП. Это приводит к нарушению статей 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Решение суда в итоге

По результатам рассмотрения дела суд признал водителя не виновным и закрыл производство по делу по статье 130 КУоАП. Кроме того, суд возмутился действиями инспекторов и решил не оставлять без наказания этих полицейских.

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Суд вынес отдельное решение по делу, которым сообщил об указанных фактах начальника Управления патрульной полиции. Теперь в отношении инспекторов должно пройти служебное расследование. Скорее всего, сотрудники полиции будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарное взыскание в теории должно научить этих работников полиции не нарушать права человека.