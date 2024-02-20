Довольно необычное дело рассмотрел районный суд города Харькова: на скамье подсудимых оказался наркозависимый житель областного центра, который беспричинно на Салтовке разбил автомобиль Tesla Model S.

Как рассказывает “Судебно-юридическая газета", житель Харькова Станислав Ф. средь бела дня 10 октября 2023 года увидел возле одного из домов автомобиль Tesla Model S. Зайдя в соседний магазин по продаже алкогольных напитков, он попросил у знакомой продавщицы молоток или топор, чтобы разбить автомобиль.

Когда та отказала, Ф. воспользовался ее мобильным телефоном, с которого позвонил в полицию и сообщил, что хочет совершить особое тяжелое уголовное преступление. После этого оставил магазин, направился к автомобилю Tesla и начал его крушить.

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Несмотря на просьбы прохожих прекратить безобразия, "Ф. поднял с земли камень и разбил стекло передней пассажирской двери Tesla. Затем Ф. бросил камни в капот автомобиля, в результате чего он получил царапины".

Для гарантированного ущерба "Ф. залез на верх автомобиля и начал прыгать на крыше Tesla. Напоследок Ф. разбил сдвижное стекло крыши автомобиля".

Сообщается, что погром автомобиля, длившийся в течение почти 10 минут, прекратил беспредел лишь экипаж патрульной полиции, который проезжал рядом с местом инцидента. За это время злоумышленник нанес владельцу автомобиля, согласно выводам экспертизы, ущерб на почти 50,5 тыс. гривен.

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Суд квалифицировал действия Ф. по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, которая относятся к уголовным проступкам. Мера пресечения Ф. не избиралась. При этом свою вину Ф. не отрицал и согласился на признание виновности.

В дальнейшем выяснилось, что Ф. является не только официально безработным, но и с 2015 года состоит на учете у нарколога, как лицо, которое является зависимым от опиоидов. Также он неоднократно лечился в психиатрической больнице, имеет хроническое психическое заболевание и является зависимым еще и от алкоголя.

На запрос судьи судебно-психиатрического эксперта дала заключение, что Ф. все же "может осознавать свои действия и руководить ими" и не требует "применения принудительных мер медицинского характера".

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Определяя наказание для Ф., суд учел как его искреннее раскаяние, так и принципы законности и гуманизма. К тому же Ф. заявил, что сможет оплатить штраф в размере именно 17 тыс. гривен. Поэтому, суд признал Ф. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 296 УК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Кроме того, суд установил Ф. рассрочку в выплате штрафа сроком на 12 месяцев, также установив конкретные сроки, в которые должны быть осуществлены выплаты.

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Если же Ф. не будет придерживаться графика выплат, ему будет изменено наказание на общественные работы или исправительные работы.

Также суд удовлетворил гражданский иск владельца Tesla к Ф. в размере 107, 3 тысяч гривен.